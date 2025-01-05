Редизайн выставки MMOMA

Редизайн посадочной страницы выставки в Московском Медиа Арт Музее

Для разработки использовал референсы современных выставок, но в упрощенном формате, чтобы сайт грузился быстро и не перегружал браузер (поэтому не стал перегружать 3D визуализацией и графикой)

Представлен в двух вариантах под разные потребности, сделан за несколько часов в обоих случаях (в первом - разработка на основе оригинального сайта, второй переработан под более подробный и соответствующий современному искусству)

Собран вместе с цветовой палитрой и типографикой, и визуальными элементами