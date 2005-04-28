Розробка інтернет-магазину бренду Xiaomi з використанням Figma

Працювала над створенням інтернет-магазину для бренду електроніки Xiaomi. Моє завдання - забезпечити комфортну та зручну взаємодію клієнтів з сайтом. Ось що я робила:



- Головна сторінка: Привабливий та інформативний макет, щоб клієнти могли одразу бачити найкращі пропозиції та останні релізи.

- Сторінки продуктів: Сторінки з детальним описом продуктів, включаючи їхні технічні характеристики, особливості та фотографії, щоб клієнти могли приймати обґрунтовані рішення.

- Кошик та оформлення замовлення: Простий та інтуїтивно зрозумілий процес оформлення замовлення, щоб клієнти могли швидко та зручно розміщувати свої замовлення.

- Адаптація для мобільних пристроїв: Я гарантую, що веб-сайт буде добре відображатися і функціонувати на всіх типах пристроїв, включаючи смартфони і планшети, щоб клієнти могли здійснювати покупки в будь-який час і в будь-якому місці.



Моя мета - створити інтернет-магазин Xiaomi, який не тільки пропонує високоякісні товари, але й забезпечує приємний та зручний досвід покупок для кожного клієнта.