Сайт астрологии AstroGeoClub

Добавлена
4 месяца назад
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1astrogeo.ru

https://www.behance.net/gallery/216361705/AstroGeoClub

Астролог обратился с целью усовершенствовать свой имеющийся сайт астрологии для частной практики и продажи соответствующих курсов. Ключевая задача была в полном редизайне сайта и создании совершенно нового визуального опыта. Было принято решение создать новый продающий и современный продукт.

Задача: создать новый продукт с переработанной навигацией и улучшенным пользовательским опытом.

Результат: Создан интуитивно понятный и визуально привлекательный сайт на тематику астрологии.

2 года - Проект успешно приносит прибыль и продолжает расширять аудиторию, заинтересованную в астрологии.

8 собраний - Астрологического сообщества было проведено. Конференции постоянно проходят для любителей астрологии.

27% - Повышение конверсии. Новый дизайн способствовал росту продаж и привлечению новых покупателей.

70% - Увеличение доли мобильного трафика на сайте после внедрения адаптивного дизайна.