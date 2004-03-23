Сайт астрологии AstroGeoClub

1astrogeo.ru

https://www.behance.net/gallery/216361705/AstroGeoClub

Астролог обратился с целью усовершенствовать свой имеющийся сайт астрологии для частной практики и продажи соответствующих курсов. Ключевая задача была в полном редизайне сайта и создании совершенно нового визуального опыта. Было принято решение создать новый продающий и современный продукт.



Задача: создать новый продукт с переработанной навигацией и улучшенным пользовательским опытом.



Результат: Создан интуитивно понятный и визуально привлекательный сайт на тематику астрологии.



2 года - Проект успешно приносит прибыль и продолжает расширять аудиторию, заинтересованную в астрологии.



8 собраний - Астрологического сообщества было проведено. Конференции постоянно проходят для любителей астрологии.



27% - Повышение конверсии. Новый дизайн способствовал росту продаж и привлечению новых покупателей.



70% - Увеличение доли мобильного трафика на сайте после внедрения адаптивного дизайна.