Сайт частного лечебно-диагностического центра

Задачи проекта

– Анализ текущего сайта: оценка дизайна и функциональности для выявления слабых мест и точек роста.

– Разработка нового дизайна: создание современного, эстетичного и интуитивного интерфейса, ориентированного на потребности пациентов.

– Оптимизация навигации: упрощение структуры сайта для быстрого доступа к услугам и информации.

– Адаптивность и мобильная версия: обеспечение комфортного использования на любых устройствах.

– Интеграция онлайн-записи: реализация системы записи на приём и консультации прямо на сайте.

– Повышение скорости загрузки: техническая оптимизация сайта для стабильной и быстрой работы.

Сложности в реализации

Старые технологии и архитектура сайта ограничивали внедрение новых функций. Возникли трудности с адаптивностью под разные устройства, интеграцией онлайн-записи с внутренними базами данных и соблюдением требований безопасности. Также потребовались усилия для ускорения загрузки при большом объеме контента.

Этапы работы

1. Аудит: анализ текущего ресурса на предмет проблем с дизайном, структурой и UX.

2. Редизайн: разработка современного, адаптивного интерфейса с учётом пользовательских сценариев.

3. Новая структура и онлайн-запись: переработка логики сайта, внедрение защищённой системы записи.

4. Оптимизация: ускорение загрузки и устранение серверных проблем.

Финальный продукт

Мы создали удобный, функциональный и визуально приятный сайт, ориентированный на пациентов центра. Он автоматизирует рутинные процессы, снижает нагрузку на персонал и улучшает пользовательский опыт.