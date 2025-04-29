Сайт частного лечебно-диагностического центра

Задачи проекта
– Анализ текущего сайта: оценка дизайна и функциональности для выявления слабых мест и точек роста.
– Разработка нового дизайна: создание современного, эстетичного и интуитивного интерфейса, ориентированного на потребности пациентов.
– Оптимизация навигации: упрощение структуры сайта для быстрого доступа к услугам и информации.
– Адаптивность и мобильная версия: обеспечение комфортного использования на любых устройствах.
– Интеграция онлайн-записи: реализация системы записи на приём и консультации прямо на сайте.
– Повышение скорости загрузки: техническая оптимизация сайта для стабильной и быстрой работы.
Сложности в реализации
Старые технологии и архитектура сайта ограничивали внедрение новых функций. Возникли трудности с адаптивностью под разные устройства, интеграцией онлайн-записи с внутренними базами данных и соблюдением требований безопасности. Также потребовались усилия для ускорения загрузки при большом объеме контента.
Этапы работы
1. Аудит: анализ текущего ресурса на предмет проблем с дизайном, структурой и UX.
2. Редизайн: разработка современного, адаптивного интерфейса с учётом пользовательских сценариев.
3. Новая структура и онлайн-запись: переработка логики сайта, внедрение защищённой системы записи.
4. Оптимизация: ускорение загрузки и устранение серверных проблем.
Финальный продукт
Мы создали удобный, функциональный и визуально приятный сайт, ориентированный на пациентов центра. Он автоматизирует рутинные процессы, снижает нагрузку на персонал и улучшает пользовательский опыт.