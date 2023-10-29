Сайт для будівельної компанії NadStroy
Дизайн сайтов
Добавленанет просмотров
2 месяца назад
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Задача проекта:
Зробити Landing Page, який буде продавати послуги будівельної компанії, описати прайс та презентувати свої роботи.
Рішення:
Використати сучасний дизайн, який буде відповідати брендингу компанії, зробити акцент на мультизадачності компанії та показати реальні виконані проекти.