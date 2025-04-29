Сайт для частного предпринимателя по ремонту помещений

Задачи проекта:

– Представить услуги по ремонту — от косметических до комплексных — с визуальными примерами.

– Демонстрировать портфолио: фото «до/после», описание проектов, сроки и использованные материалы.

– Упростить процесс заказа: возможность оставить заявку, получить консультацию, рассчитать стоимость.

– Повысить доверие за счёт отзывов клиентов, сертификатов, гарантий и опыта команды.

– Сделать навигацию простой и понятной — даже для пользователей старшего возраста.

Сложности в реализации:

Контент: оформление качественного визуального портфолио (фото до/после, подробные описания, фильтры по типу работ).

Обратная связь: реализация многошаговой формы заявки с возможностью выбора типа работ, площади и бюджета.

Адаптивность: сайт должен отлично работать и выглядеть как на мобильных, так и на планшетах, поскольку часть клиентов заходит с телефонов прямо с объекта.

Дизайн: важно было сочетать строгость (деловой стиль) с уютом и доверием (тёплые цвета, живые фото, простые формы).

Оптимизация: несмотря на большое количество изображений, сайт должен быстро загружаться и не «тормозить».