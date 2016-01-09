Сайт для Ciema Quest

Ciema Quest - это квест-комнаты по мотивам фильмов, поэтому весь дизайн был построен на этой тематике: "кнопки" квестов в виде кинобилетов, красный цвет - как архитипичный цвет для кино (красная ковровая дорожка, красные шторы и сидения в кинотеатрах), золотой цвет шрифта - как элемент статусности и отсылки к одной из самых значимых кинонаград Оскар.