Сайт для экскурсий на фермы

Разработать веб-сайт для компании "Агро Трип", специализирующейся на организации экскурсий на фермы. Сайт должен быть современным, интуитивно понятным и привлекательным для целевой аудитории (люди, интересующиеся сельским туризмом и отдыхом на природе). На сайте необходимо представить информацию о предлагаемых экскурсиях (маршруты, программы, цены), визуальные материалы (качественные фотографии и видео), возможность онлайн-бронирования, контактную информацию и отзывы клиентов. Дизайн сайта должен отражать тематику сельского туризма, использовать яркие и природные цвета, вызывать положительные эмоции и стимулировать желание забронировать экскурсию.

https://www.behance.net/gallery/216466429/sajt-ekskursii-na-fermy