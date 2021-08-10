Сайт для элитного ЖК

Задача - сделать редизайн существующего сайта. В результате аудита были выявлены следующие недостатки - отсутствует форматирование текста, фото в плохом качества, нарушена логика сайта, отсутствие УПТ и позиционирования, устаревший дизайн.

Что было сделано - проведён анализ конкурентов, разработана логичная и последовательная структура сайта, сформулировано УТП. Дизайн выполнен в минималистичном стиле.