Сайт для комнатных растений

Низкий уровень вовлеченности посетителей сайта и, как следствие, низкий показатель конверсии (добавление товаров в корзину и совершение покупок). Сайт выглядит неинформативно, не вдохновляет и не вызывает желания купить растения. Посетители быстро покидают сайт, не найдя нужной информации или визуального стимула. Существующий дизайн не передает атмосферу зелени и уюта, свойственную тематике комнатных растений.Для повышения вовлеченности и конверсии необходимо создать сайт, который будет не только информативным, но и эмоционально привлекательным.

https://www.behance.net/gallery/216466891/sajt-dlja-komnatnyh-rastenij