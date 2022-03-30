Сайт для компании Пик

Задача

Сделать сайт для компании, которая занимается организацией уютного и активного отдыха, совмещает в себе несовместимые вещи!

Цели

Создать современный многостраничный сайт, с удобной навигацией. Сделать уникальное предложение, которое привлечет внимание, главной ЦА, компаний людей от 20 до 35 лет, предпочитающих активный отдых.

Решение

На главной странице отражена информация, которая отвечает на самые частые возражения и страхи о неудобном проезде до коттеджей, вместимости и оборудованных коттеджах. Дизайн сайта, а точнее основной цвет, отражает активный отдых который предлагает компания Пик, что так же отражено на логотипе.