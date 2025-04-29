Сайт для министерства культуры Республики Татарстан

Задачи проекта

– Повысить интерес к внутреннему туризму через качественный контент и удобный функционал.

– Предоставить пользователю возможность составить индивидуальный маршрут, подобрать гида и рассчитать стоимость тура.

– Разработать базу достопримечательностей, туров, отзывов и фото.

– Объединить туристов и локальных гидов/туроператоров на одной платформе.

– Упростить бронирование и оплату экскурсий, туров и услуг гида.

Сложности в реализации

– Интерактивная карта и маршрутизатор: построение маршрутов с фильтрами по интересам, бюджету и регионам.

– Поддержание актуальности базы данных с достопримечательностями, гидами, отелями и ценами.

– Интеграция с платёжными системами, мессенджерами, отзывами и рейтингами.

– UX-дизайн: платформа должна быть визуально вдохновляющей, но при этом простой и понятной — особенно для пользователей с разным уровнем цифровой грамотности.

– Мультиязычность и полная адаптивность под мобильные устройства.