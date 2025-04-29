Сайт для министерства культуры Республики Татарстан
Задачи проекта
– Повысить интерес к внутреннему туризму через качественный контент и удобный функционал.
– Предоставить пользователю возможность составить индивидуальный маршрут, подобрать гида и рассчитать стоимость тура.
– Разработать базу достопримечательностей, туров, отзывов и фото.
– Объединить туристов и локальных гидов/туроператоров на одной платформе.
– Упростить бронирование и оплату экскурсий, туров и услуг гида.
Сложности в реализации
– Интерактивная карта и маршрутизатор: построение маршрутов с фильтрами по интересам, бюджету и регионам.
– Поддержание актуальности базы данных с достопримечательностями, гидами, отелями и ценами.
– Интеграция с платёжными системами, мессенджерами, отзывами и рейтингами.
– UX-дизайн: платформа должна быть визуально вдохновляющей, но при этом простой и понятной — особенно для пользователей с разным уровнем цифровой грамотности.
– Мультиязычность и полная адаптивность под мобильные устройства.