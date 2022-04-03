Сайт для онлайн-школы иностранных языков

В рамках данного проекта для онлайн-школы иностранных языков был реализован дизайн сайта и его последующая верстка на Тильде.
Вся работа состояла из нескольких этапов:
1. Брифинг и погружение в бизнес
- 2-ух часовой созвон с клиентом, где мы подробно прошлись по ~117 вопросам.
- Составление портрета целевой аудитории
- Понимание «болей» ЦА
- Прозвон 10 конкурентов под видом сомневающегося клиента.
- Анализ сайтов конкурентов
2. Прототипирование (2 дня)
- Разработка структуры продающего лендинга
- Проработка смысловой части
- Написание текстов через призму маркетинга
- Разработка полноценного прототипа сайта
- Согласование прототипа
3. Дизайн лендинга (3 дня)
- Подборка референсов
- Проработка дизайна блоков на основе фир. стиля и анализа ЦА
- Утверждение дизайна
- Разработка дизайна доп. элементов (формы обратной связи, изменение
цветов при наведении и т.д.)
- Согласование дизайна всего сайта
4. Верстка и программирование
- Перенос дизайна на Тильду
- Подключение CRM-системы
- Подключение Telegram бота с оповещением о новых заявках
- Проведение других технических настроек и подключение стороннего кода
- Согласование готового сайта
5. Дополнительно:
- Создали телеграмм канал для общения с учениками
- Были оформлены социальные сети
- Создана маркетинговая автоворонка через сервис Teleport с подспиской на телеграмм бота.
По итогу клиент получил:
- Полноценный лендинг для своей онлайн школы
- Сформированные продающие смыслы, грамотно выстроенное позиционирование
- Подключение: сквозной аналитики, коллтрекинга, telegram-бота, яндекс.метрики
- Настройку контекстной рекламы, которая уже в первые 5 дней принесла 9 заявок на обучение по английскому, французскому и испанскому языку по цене 750р. за клиента со средним чеком 35.000₽