Сайт для онлайн-школы иностранных языков

В рамках данного проекта для онлайн-школы иностранных языков был реализован дизайн сайта и его последующая верстка на Тильде.

Вся работа состояла из нескольких этапов:

1. Брифинг и погружение в бизнес

- 2-ух часовой созвон с клиентом, где мы подробно прошлись по ~117 вопросам.

- Составление портрета целевой аудитории

- Понимание «болей» ЦА

- Прозвон 10 конкурентов под видом сомневающегося клиента.

- Анализ сайтов конкурентов

2. Прототипирование (2 дня)

- Разработка структуры продающего лендинга

- Проработка смысловой части

- Написание текстов через призму маркетинга

- Разработка полноценного прототипа сайта

- Согласование прототипа

3. Дизайн лендинга (3 дня)

- Подборка референсов

- Проработка дизайна блоков на основе фир. стиля и анализа ЦА

- Утверждение дизайна

- Разработка дизайна доп. элементов (формы обратной связи, изменение

цветов при наведении и т.д.)

- Согласование дизайна всего сайта

4. Верстка и программирование

- Перенос дизайна на Тильду

- Подключение CRM-системы

- Подключение Telegram бота с оповещением о новых заявках

- Проведение других технических настроек и подключение стороннего кода

- Согласование готового сайта

5. Дополнительно:

- Создали телеграмм канал для общения с учениками

- Были оформлены социальные сети

- Создана маркетинговая автоворонка через сервис Teleport с подспиской на телеграмм бота.

По итогу клиент получил: