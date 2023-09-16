Сайт для онлайн-школы программирования Dobroschool

Заказчиком выступил Индивидуальный предприниматель, открывающий онлайн-школу программирования “Dobroschool”. Необходимо было разработать логотип школы, подобрать цветовую палитру и сделать сайт в декстопной и мобильной версиях.

Цель:

Разработать логотип, отражающий 3 основных направления школы: Программирование, английский язык и математика.



Сделать дизайн сайта в декстопной и мобильной версии, подобрав цветовую палитру и шрифты. Сайт должен быть понятным и цепляющим взгляд как взрослых, так и детей. Главная его задача - привести аудиторию к целевому действию - записи на пробный урок.



Решение:

Для логотипа была выбрана форма атома, символизирующая новые знания, а также взаимосвязь 3 элементов, важных для обучения программированию.

Буква D в центре атома - первая буква в названии школы. Она показывает, что все 3 элемента являются составляющими школы.

Цвета логотипа - белый, голубой и розово-фиолетовый градиент. Розово-фиолетовый градиент ассоциируется с инновациями. Голубой цвет - с доверием и профессионализмом, а также спокойствием и концентрацией.



Для дизайна сайта были выбраны те же цвета, что и для логотипа, а также черный фон для придания контраста.

Шрифты подобраны подходящие к содержанию.



Сайт был сделан с использованием персонажей из тех игр, в которых также будет проходить обучение детей.

Яркие цвета, персонажи и анимация точно будут цеплять взгляд пользователя, а кнопка, доступная на любой странице сайта не позволит пропустить целевое действие.