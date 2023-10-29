Сайт для продажів курсів по SMM

Сайт розроблений для інфлюенсера, який відкрив курси по SMM.

Задача:

Показати високий рівень курсів, викликати довіру, і зробити більш продаючи другий тариф.

Рішення:

Було продумано структуру, в якій є шлях користувача інтерес-довіра-дія.

За допомогою розкриття повноцінного плану курса, я викликала довіру і інтерес дізнатися ціну. Виділивши найвигідніший варіант, користувач одразу емоційно зверне на нього увагу.