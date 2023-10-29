Сайт для продажів курсів по SMM
Дизайн сайтов
Добавленанет просмотров
2 месяца назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт розроблений для інфлюенсера, який відкрив курси по SMM.
Задача:
Показати високий рівень курсів, викликати довіру, і зробити більш продаючи другий тариф.
Рішення:
Було продумано структуру, в якій є шлях користувача інтерес-довіра-дія.
За допомогою розкриття повноцінного плану курса, я викликала довіру і інтерес дізнатися ціну. Виділивши найвигідніший варіант, користувач одразу емоційно зверне на нього увагу.