Сайт для Rotaract club

Rotaract club - благотворительная программа направленная на работу с молодежью. Девиз: "Дружба через служение обществу".REM - благотворительный съезд членов клуба Ротеракта, который организуется в разных странах. Зимой 2016 он состоится в Санкт-Петербурге.Передо мной стояла задача, на основе ТЗ, создать сайт, который отвечает необходимым критериям, а так же реализовать дизайн в котором будут задействованы изображения и буквицы в гжели. И сделать так, чтобы все не только работало, но и неплохо смотрелось.