Сайт для стоматологічної клініки
Дизайн сайтов
Добавлена1 просмотр
2 месяца назад
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Був виконаний редизайн сайту для стоматологічної клініки.
Основна задача була зробити сайт, який передавав би імідж компанії та доносив цінності стоматології.
До цього був застарілий сайт, де не було асоціації з сучасною, професійною стоматологією.
Я додала кольори, які є у цій стоматології, підібрала структуру, яка спонукає клієнта до запису на прийом.