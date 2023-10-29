Сайт для стоматологічної клініки

Був виконаний редизайн сайту для стоматологічної клініки.

Основна задача була зробити сайт, який передавав би імідж компанії та доносив цінності стоматології.

До цього був застарілий сайт, де не було асоціації з сучасною, професійною стоматологією.

Я додала кольори, які є у цій стоматології, підібрала структуру, яка спонукає клієнта до запису на прийом.