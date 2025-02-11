Сайт для туристичного агентства

Метою цього проекту було розробити сучасний, цікавий та зручний веб-сайт для туристичної компанії, що спеціалізується на ексклюзивних, індивідуальних турах. На відміну від туристичних агентств мас-маркету, ця компанія створює унікальні, авторські враження, засновані на індивідуальних уподобаннях клієнтів.

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https://www.behance.net/gallery/218298929/Website-for-a-Tourist-Agency-web-design-UI-UX