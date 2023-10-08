Сайт и брошюра для кафе-кондитерской
Дизайн сайтов
Добавлена1 просмотр
3 месяца назад
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Задача стояла простая: создать сайт, где покупатель мог ознакомиться с ассортиментом кондитерского магазина и заказать то, что понравилось=) В итоге получился такой нежный сайт.
Также его можно посмотреть на Behance: https://www.behance.net/gallery/180553019/razrabotka-sajta-dlja-konditerskoj