Сайт и брошюра для кафе-кондитерской

Дизайн сайтов
Добавлена
3 месяца назад
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Задача стояла простая: создать сайт, где покупатель мог ознакомиться с ассортиментом кондитерского магазина и заказать то, что понравилось=) В итоге получился такой нежный сайт.

Также его можно посмотреть на Behance: https://www.behance.net/gallery/180553019/razrabotka-sajta-dlja-konditerskoj