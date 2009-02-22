Сайт извесного художника Вадима Сташкевича

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15 лет назад
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http://www.stashkevich-art.ru/

Вадим Сташкевич - извесный художник.

Одно из направлений работы - создание изразцов, расписанных вручную (техника подглазурной эмали).

Эти технологии относятся к XVII-XIX векам, и не имеет аналогов.

Тематически и стилистически изображения восходят к 10-13 векам, к культуре Древней Руси. Изображения составлены на основании древних литературных памятников, мифов, легенд и сказаний.