Сайт извесного художника Вадима Сташкевича
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15 лет назад
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http://www.stashkevich-art.ru/
Вадим Сташкевич - извесный художник.
Одно из направлений работы - создание изразцов, расписанных вручную (техника подглазурной эмали).
Эти технологии относятся к XVII-XIX векам, и не имеет аналогов.
Тематически и стилистически изображения восходят к 10-13 векам, к культуре Древней Руси. Изображения составлены на основании древних литературных памятников, мифов, легенд и сказаний.