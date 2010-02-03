Сайт компании ООО "Шаблон"
Дизайн сайтов
Добавлена130 просмотров
14 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Заказчик: ООО "Энергия"
Сдача: май 2009.
Стоимость: 6.000 руб
Оказанные услуги: создание дизайна, вёрстка, публикация сайта, настройка интернет-магазина, настройка flash - калентадря.
Тип: Сайт визитка с элементами промо технологий
Статус: Сайт "под ключ"
Технологии: html, flash,