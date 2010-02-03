Сайт компании ООО "Шаблон"

Дизайн сайтов
Добавлена
14 лет назад
130 просмотров
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http://www.shablon2007.ru

Заказчик: ООО "Энергия"

Сдача: май 2009.

Стоимость: 6.000 руб

Оказанные услуги: создание дизайна, вёрстка, публикация сайта, настройка интернет-магазина, настройка flash - калентадря.

Тип: Сайт визитка с элементами промо технологий

Статус: Сайт "под ключ"

Технологии: html, flash,