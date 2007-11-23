Сайт коттеджного посёлка Юхоть

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Клубный поселок «Юхоть» расположен в северной части туристического комплекса «Мышкино подворье». Проектная документация "2-я очередь - Проект освоения и развития территории ООО «Мышкино подворье» разработана проектировщиком ОАО «НИИЭС» (г.Москва) и утверждена Отделом архитектуры и градостроительства Управления жизнеобеспечения и градостроительства администрации Мышкинского муниципального района Ярославской области