Сайт коттеджного посёлка Юхоть

http://www.yuhot.ru/

Клубный поселок «Юхоть» расположен в северной части туристического комплекса «Мышкино подворье». Проектная документация "2-я очередь - Проект освоения и развития территории ООО «Мышкино подворье» разработана проектировщиком ОАО «НИИЭС» (г.Москва) и утверждена Отделом архитектуры и градостроительства Управления жизнеобеспечения и градостроительства администрации Мышкинского муниципального района Ярославской области