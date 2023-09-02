Сайт коворкинга Point

На стадии сбора брифа клиент сразу сказал, что важно показать, что у коворкинга есть несколько «подразделений» в зависимости от того, что конкретно нужно клиентам. Также я выделил необходимость обозначить дополнительные бенефиты, вроде бесплатной парковки, наличия принтера и кухни с угощениями.

На hero screen я резко акцентировал внимание на CTA, поскольку заказчик хотел, чтобы ЦА имела мотивацию вернуться и быстро без лишней информации записаться на новое посещение коворкинга.

Мы с заказчиком долго искали ЦА, составляя портрет клиента. В итоге сошлись на том, что такой коворкинг закрывает боли молодых удаленщиков и стартапов, которые получат свой мини-офис. Мне сразу пришла идея сделать дизайн в кофейных тонах. Это ход, который играет на ассоциациях — мы привыкли к тому, что в кофейнях часто можно встретить работающих за ноутбуком молодых людей. Здесь же схожая атмосфера, поэтому визуальное оформление может с ходу дать правильное понимание сути коворкинга.