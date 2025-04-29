Сайт обучения языку программирования VUE js

Задачи проекта
– Обеспечить доступ к образовательным программам: курсам, видеоурокам, тестам и практическим заданиям.
– Разделить контент на внутренний (для сотрудников) и внешний (для широкой аудитории).
– Отслеживать прогресс, выдавать сертификаты и поддерживать элементы геймификации.
– Обеспечить удобный доступ с любого устройства и быстрый старт для новых пользователей.
– Поддерживать обратную связь, развитие комьюнити и обучение по интересам и направлениям.
Сложности в реализации
– Настройка прав доступа и разграничение контента для внутренних и внешних пользователей.
– Создание масштабируемой архитектуры для роста числа курсов и объёма аудитории.
– Интеграция с внутренними системами компании (учёт, HR, KPI) и внешними сервисами (платёжные, авторизационные).
– Поддержка интерактивных форматов (видео, квизы, симуляции) с быстрой загрузкой и стабильной работой.
– Дизайн и UX: интерфейс должен быть интуитивно понятным, визуально приятным и адаптивным — как для корпоративных пользователей, так и для широкой аудитории.