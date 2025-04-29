Сайт обучения языку программирования VUE js

Задачи проекта

– Обеспечить доступ к образовательным программам: курсам, видеоурокам, тестам и практическим заданиям.

– Разделить контент на внутренний (для сотрудников) и внешний (для широкой аудитории).

– Отслеживать прогресс, выдавать сертификаты и поддерживать элементы геймификации.

– Обеспечить удобный доступ с любого устройства и быстрый старт для новых пользователей.

– Поддерживать обратную связь, развитие комьюнити и обучение по интересам и направлениям.

Сложности в реализации

– Настройка прав доступа и разграничение контента для внутренних и внешних пользователей.

– Создание масштабируемой архитектуры для роста числа курсов и объёма аудитории.

– Интеграция с внутренними системами компании (учёт, HR, KPI) и внешними сервисами (платёжные, авторизационные).

– Поддержка интерактивных форматов (видео, квизы, симуляции) с быстрой загрузкой и стабильной работой.

– Дизайн и UX: интерфейс должен быть интуитивно понятным, визуально приятным и адаптивным — как для корпоративных пользователей, так и для широкой аудитории.