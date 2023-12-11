Сайт по доставке рационов здорового питания

Сайт создавался для компании, которая предоставляет услуги по доставке здоровой и полезной пищи на дом, с целью привлечения новых клиентов и увеличения объемов продаж.



Структура и контент сайта продуманны таким образом, чтобы пользователь мог быстро принять решение и оформить заказ на сайта. Как дизайнер я проанализировала целевую аудиторию и конкурентов, чтобы разработать на сайте максимально удобную и простую доставку еды на дом.