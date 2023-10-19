Сайт под ключ для психолога

Цель разработки: на основе имеющейся шаблонной страницы таплинк создать современный сайт с уникальным дизайном и продуманной навигацией и CRM системой. Основной запрос заказчика был в том, чтобы автоматизировать процесс приема заявок и перевести их из директа на сайт.

Перечень выполненных работ по сайту:

1. Аналитика:

Анализ конкурентов

Анализ ЦА

Анализ визуала ниши

2. Структура и прототип:

Работа с текстами

Составление структуры сайта

Прототип по структуре

3. Мудборд

Подбор референсов

Составление мудборда

4. Дизайн-концепция 1-2 блоков

5. Дизайн всех страниц:

Дизайн главной страницы

Дизайн страницы Обо мне

Дизайн страницы Программа обучения

6. Верстка:

Перенос дизайна на Tilda

Адаптивы для разных экранов

Настройка SEO

Настройка CRM

Настройка анимации

Настройка сервисных страниц

Технические привязки кнопок

Проверка и тестирование

Запись инструкции по пользованию сайтом

Передача сайта на аккаунт Заказчика

Поддержка сайта

Результат: Современный сайт, отражающий личность психолога и подход к работе; автоматизированная система приема заявок на услугу - вместо мессенджеров и direct вручную.

Ссылка на сайт: https://likapsychology.ru/