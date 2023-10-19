Сайт под ключ для психолога
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Цель разработки: на основе имеющейся шаблонной страницы таплинк создать современный сайт с уникальным дизайном и продуманной навигацией и CRM системой. Основной запрос заказчика был в том, чтобы автоматизировать процесс приема заявок и перевести их из директа на сайт.
Перечень выполненных работ по сайту:
1. Аналитика:
Анализ конкурентов
Анализ ЦА
Анализ визуала ниши
2. Структура и прототип:
Работа с текстами
Составление структуры сайта
Прототип по структуре
3. Мудборд
Подбор референсов
Составление мудборда
4. Дизайн-концепция 1-2 блоков
5. Дизайн всех страниц:
Дизайн главной страницы
Дизайн страницы Обо мне
Дизайн страницы Программа обучения
6. Верстка:
Перенос дизайна на Tilda
Адаптивы для разных экранов
Настройка SEO
Настройка CRM
Настройка анимации
Настройка сервисных страниц
Технические привязки кнопок
Проверка и тестирование
Запись инструкции по пользованию сайтом
Передача сайта на аккаунт Заказчика
Поддержка сайта
Результат: Современный сайт, отражающий личность психолога и подход к работе; автоматизированная система приема заявок на услугу - вместо мессенджеров и direct вручную.
Ссылка на сайт: https://likapsychology.ru/