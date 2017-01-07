Сайт под ключ по ремонту бытовой техники и квартир

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Закончил лендинг пейдж для компании которая занимается ремонтами квартир, офисов, бытовой техники и вообще всего на свете. Задача была вместить в небольшой сайт, большое количество информации. С задачей справился. Клиенты довольны.
Смотреть демо сайта: http://demo.obivateli.ru/
Также сделана мобильная версия сайта, отдельно.