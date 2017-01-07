Сайт под ключ по ремонту бытовой техники и квартир

Закончил лендинг пейдж для компании которая занимается ремонтами квартир, офисов, бытовой техники и вообще всего на свете. Задача была вместить в небольшой сайт, большое количество информации. С задачей справился. Клиенты довольны.

Смотреть демо сайта: http://demo.obivateli.ru/

Также сделана мобильная версия сайта, отдельно.