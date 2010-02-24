Сайт поэта Леонтия Швецова

http://www.lshvetsov.ru

Требовалось создать дизайн сайта для яркой творческой личности - поэта Леонтия Швецова.

В ходе обсуждения было предложено следующее решение - создать рабочий стол писателя, с его личными вещами (часы, вензель), но при этом передать его творческий характер. Это было достигнуто путем мягкого освещения (свечи), создающего особенное настроение при посещении сайта, а также различными вещами "под старину", обуславливающими романтичность, но при этом не выглядящими неактуально.