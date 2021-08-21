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Мой заказчик - Фронт энд разработчица.
Задача - Задизайнить сайт портфолио:
1. В ретро-компьютерном стиле
2. С использованием розовых оттенков
3. Сделать 4 страницы
4. Сделать мобильную версию
Результат - Дизайн сайта портфолио создан с выполнением всех требований.
Работа вдохновлена BIOS и Windows 95