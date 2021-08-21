Сайт портфолио

Добавлена
2 года назад
51 просмотр
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Мой заказчик - Фронт энд разработчица.

Задача - Задизайнить сайт портфолио:

1. В ретро-компьютерном стиле

2. С использованием розовых оттенков

3. Сделать 4 страницы

4. Сделать мобильную версию

Результат - Дизайн сайта портфолио создан с выполнением всех требований.

Работа вдохновлена BIOS и Windows 95