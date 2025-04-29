Сайт портфолио для IT компании полного спектра

Задачи проекта

– Презентовать перечень IT-услуг (разработка, поддержка, дизайн, консалтинг и др.) в понятной и структурированной форме.

– Продемонстрировать экспертность команды через кейсы, описание подходов, используемых технологий и методологий.

– Разместить портфолио реализованных проектов.

– Отразить индивидуальность бренда: стиль, ценности, команду и философию работы.

– Обеспечить высокую конверсию: удобная форма обратной связи, быстрая заявка, контакты, интеграция с мессенджерами.

Сложности в реализации

– Формулировка услуг простым, понятным языком — без перегрузки терминологией, но с сохранением технической точности.

– Создание интерактивного портфолио с удобной навигацией и адаптивной вёрсткой (много кейсов и визуального контента).

– Баланс между деловым и креативным дизайном — сайт должен выглядеть нестандартно, но при этом оставаться понятным и эффективно работать на конверсию.