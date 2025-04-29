Сайт портфолио для IT компании полного спектра

Задачи проекта
– Презентовать перечень IT-услуг (разработка, поддержка, дизайн, консалтинг и др.) в понятной и структурированной форме.
– Продемонстрировать экспертность команды через кейсы, описание подходов, используемых технологий и методологий.
– Разместить портфолио реализованных проектов.
– Отразить индивидуальность бренда: стиль, ценности, команду и философию работы.
– Обеспечить высокую конверсию: удобная форма обратной связи, быстрая заявка, контакты, интеграция с мессенджерами.
Сложности в реализации
– Формулировка услуг простым, понятным языком — без перегрузки терминологией, но с сохранением технической точности.
– Создание интерактивного портфолио с удобной навигацией и адаптивной вёрсткой (много кейсов и визуального контента).
– Баланс между деловым и креативным дизайном — сайт должен выглядеть нестандартно, но при этом оставаться понятным и эффективно работать на конверсию.