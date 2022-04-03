Сайт ресторан-бара

https://www.behance.net/gallery/123715473/uxui-design-Hold-my-beer

Мой первый учебный кейс. Выбрала данную тематику, т.к. посчитала ее более приближенной к "реальным" проектам.

Основные задачи:

Знакомство с баром

Увеличение лояльности посетителей к сайту/бару

Интуитивно понятный интерфейс с традиционной архитектурой и горизонтальным меню, что упрощает взаимодействие с различными целевыми аудиториями. Сайт выполнен в темных тонах, название было придумано мной, логотип взят из интернета.

Была реализована форма для брони столов, блок “о нас” с возможностью просмотреть видео и почитать отзывы о данном заведении, меню для бара и ресторана, а также форма для обратной связи.