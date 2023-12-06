Сайт строительной компании
Дизайн сайтов
Добавлена1 просмотр
17 дней назад
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Я нашел несколько сайтов строительных фирм, чтобы сделать их более интересными и удобными для людей.
Выбрал один сайт и стал заниматься поиском материалов, референсов и изучил конкурентов.
Сделав шаблон дизайна я сформировал для себя целостную картинку и функционал.
Дизайн сайта получился гораздо удобнее, проще и показывающий услуги для клиентов.