Сайт строительной компании

Я нашел несколько сайтов строительных фирм, чтобы сделать их более интересными и удобными для людей.

Выбрал один сайт и стал заниматься поиском материалов, референсов и изучил конкурентов.

Сделав шаблон дизайна я сформировал для себя целостную картинку и функционал.

Дизайн сайта получился гораздо удобнее, проще и показывающий услуги для клиентов.