Сайт строительной компании Nordosten
Дизайн сайтов
Добавлена1 просмотр
3 месяца назад
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Быстрорастущая строительная компания широкого профиля услуг. Ранее у компании не было сайта.
1) Задача от заказчика: сделать сайт для привлечения корпоративных клиентов и партнеров
2) Решение дизайнера: компактно представить весь спектр услуг компании, показать портфолио уже выполненных работ, сделать удобные формы для обратной связи
3) Особая просьба заказчика: сохранить лаконичный стиль логотипа и вписать его в новый фирменный стиль.
Телеграм/Инстаграм для связи: gnev_zloba