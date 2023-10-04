Сайт строительной компании Nordosten

Быстрорастущая строительная компания широкого профиля услуг. Ранее у компании не было сайта.

1) Задача от заказчика: сделать сайт для привлечения корпоративных клиентов и партнеров

2) Решение дизайнера: компактно представить весь спектр услуг компании, показать портфолио уже выполненных работ, сделать удобные формы для обратной связи

3) Особая просьба заказчика: сохранить лаконичный стиль логотипа и вписать его в новый фирменный стиль.

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