Сайт-визитка для фотографа
Дизайн сайтов
Добавлена1 просмотр
2 месяца назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В данный момент я обучаюсь в школе Uprock, соответственно, я могу сделать Вам дизайн сайта
по цене стажёра, но при этом качество дизайна будет на высоте.
В нашей школе поощряется получение опыта на реальных проектах.
А все работы студентов курируют опытные наставники.
Если Вам нужен классный дизайн сайта или лендинга по приятной цене, пишите!
С удовольствием помогу!
P.s. Данная работа сделана в процессе обучения