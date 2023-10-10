Сайт визитка для мероприятия в WIX

Сайт разработан для привлечения аудитории на мероприятие проводимое компанией WIX. На нём есть информация о графике проведения встречи, о темах которые будут там затронуты, о тех кто будет выступать и какую должность в сфере дизайна они занимают, так же есть возможность заполнить форму для участия в мероприятии.