Сайт-визитка для психолога

Разработала дизайн сайта, который полностью соответствует профессиональной области.

Определила цели сайта и провела анализ целевой аудитории, создала уникальный дизайна сайта, включая цветовую палитру и макет страниц, добавила информацию о психологе, услугах, блогах и контактах. Внедрила улучшение SEO-параметров для лучшей видимости сайта в поисковых системах.