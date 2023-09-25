Сайт-визитка для психолога
Дизайн сайтов
Добавлена5 просмотров
3 месяца назад
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Разработала дизайн сайта, который полностью соответствует профессиональной области.
Определила цели сайта и провела анализ целевой аудитории, создала уникальный дизайна сайта, включая цветовую палитру и макет страниц, добавила информацию о психологе, услугах, блогах и контактах. Внедрила улучшение SEO-параметров для лучшей видимости сайта в поисковых системах.