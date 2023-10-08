Сайт-визитка для заказа и покупки электромобилей из Китая
Дизайн сайтов
Добавленанет просмотров
3 месяца назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно было создать сайт-визитку для тех, кто хочет заказать и приобрести электрокар из Китая. Я создал дизайн блоков, согласовал с заказчиком, а потом сверстал всё на Тильда.
Посмотреть сайт: http://ivecar.ru/