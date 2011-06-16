Сайт "Все для часов"
Дизайн сайтов
Добавлена198 просмотров
13 лет назад
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Дизайн сайта "Все для часов". Стояла задача максимально приблизить дизайн этого сайта к дизайну сайта "Мастер Минутка" (http://masterminutka.ru/), чтобы пользователь после посещения одного из них, чувствовал себя на другом "как дома".