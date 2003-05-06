Сайти для товарів
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12 дней назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Що ви отримаєте ?
1. Креативні Банери ( Основний банер , Рекламні Банери , Фото для сайту )
2. Напишемо текст для сайту
3. Заявки про замовлення будуть приходити на Телеграм Бота
4. Встановимо на сайт Meta Pixel website ( Для того що відслідковувати рекламу , та робити аналіз )
5 Допоможемо розібратися із Хостингом та Доменом
6 Технічна підтримка