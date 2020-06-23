Сайты на Tilda

Здравствуйте!Меня зовут зовут Елена.Я начинающий веб-дизайнер на платформе Tilda. Прошла курсы Сергея Мозг, Никиты Константинова и Насти Свиридовой.Моя цель-сделать сайт на 10 из 10 баллов😎а не «хоть какой-то» за любую оплату.Какие услуги я вам предоставляю:Обсуждение ваших желаний в удобной форме диалогаОдностраничный сайт/landing pageZero-block. Возможность сделать особенный, запоминающийся сайтОбратная связь, заявки на элект.почту, подключение мессенджеров и соц.сетейАнимацияПолитика конфиденциальностиПомощь с доменомАдаптация сайта на все устройстваНебольшие многостраничные сайты, интернет-магазиныЯ всегда на связи. Мои работы можно посмотреть в личных сообщениях.Спасибо за внимание❗