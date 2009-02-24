Semulator - развлекательные автоматы

http://Semulator.ru

Новый дизайн для сайта, посвященного развлекательным автоматам. Был разработан красочный уникальный дизайн для привлечения новых клиентов.

Лето-зима. Дизайн будет меняться в зависимости от времени года.

Для каждой программы оформлена страница с тематическими картинками, вписывающимися в дизайн всего сайта.