Сеть ресторанов "Русские Колобки"
Дизайн сайтов
Добавлена224 просмотра
15 лет назад
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Не принятый вариант.
2005 год.
Не принятый вариант - http://www.weblancer.net/users/Cruiser_Group/portfolio/522037.html#item
Принятый вариант - http://www.weblancer.net/users/Cruiser_Group/portfolio/522032.html#item
Flash-заставка - http://www.weblancer.net/users/Cruiser_Group/portfolio/522034.html#item