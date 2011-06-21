Шаблон для детского сада под ucoz
Дизайн сайтов
Добавлена360 просмотров
13 лет назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Выставляем на показ очередную нашу работу на тематику детского сада. Шаблон для юкоз. Очень нежный и красивый с живими кнопочками в шапочке которые при нажатии светятся.Шаблон для детского сада под ucoz. Как создать такие кнопочки можно прочитать у нас в уроках дизайна