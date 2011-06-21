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Выставляем на показ очередную нашу работу на тематику детского сада. Шаблон для юкоз. Очень нежный и красивый с живими кнопочками в шапочке которые при нажатии светятся.Шаблон для детского сада под ucoz. Как создать такие кнопочки можно прочитать у нас в уроках дизайна