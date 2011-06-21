Шаблон для детского сада под ucoz

Дизайн сайтов
Добавлена
13 лет назад
360 просмотров
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http://luchiki-piter.ru

Выставляем на показ очередную нашу работу на тематику детского сада. Шаблон для юкоз. Очень нежный и красивый с живими кнопочками в шапочке которые при нажатии светятся.Шаблон для детского сада под ucoz. Как создать такие кнопочки можно прочитать у нас в уроках дизайна