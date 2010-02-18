Шаблон для интернет магаина ShopCMS

http://yo-da.ru/portfolio/web-design/23-shopcms-lo

Шаблон для скрипта интернет магазина ShopCMS. Легкий позитивный дизайн в оранжевых тонах. При разработке учитывались тенденции в поисковой оптимизации сайтов. Чистая и "прозрачная" верстка для SEO.