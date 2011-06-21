Шаблон ucoz цветочный
Дизайн сайтов
Добавлена101 просмотр
13 лет назад
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Красивый шаблон ucoz цветочной тематики. Сделан полностью с рабочим конструктором. Полуавтоматическая установка и добавлен красивый информер последних поступлений с раздела статьи.Шаблон ucoz цветочный. Вывод картинок с новостей и титлов при переходе попадаешь сразу на страницу добавления комента.