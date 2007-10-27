Шапки для сайта кухонной мебели

http://www.kuhni-allex.ru/

Каждая кухня ассоциируется со своей страной, что и стало идеей коллажа. Сайт занял первое место по поволжью в соответствующей номинации и третье по стране в конкурсе "Золотой сайт". Поздравляем всех сотрудников нашей компании ITECHgroup. Мы очень рады, что тоже внесли свою лепту в создание данного сайта.