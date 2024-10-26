Школа изучения языков

Это веб-сайт языковой школы, которая, скорее всего, предлагает увлекательные языковые программы в разных странах. Он представляет собой уникальную платформу для достижения беглого владения языком и погружения в новую культуру. На веб-сайте представлены фотографии студентов из разных стран, рассказывающие об опыте обучения и познания мира. Он также может похвастаться впечатляющей статистикой, такой как 7-летний опыт работы, 70 000 студентов и программы на 10 языках.

Веб-сайт, по-видимому, ориентирован на тех, кто ищет более индивидуальный и увлекательный способ изучения нового языка, потенциально ориентируясь на взрослых и молодых специалистов, которые хотят совместить изучение языка с культурным опытом.

1) На белом фоне старая версия сайта

2) На темно-коричневом фоне редизайн