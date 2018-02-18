Система формирования исков в суд онлайн (2016)

Сервис PozovDoSudu позволяет создать иск в суд, используя ваши данные и специальные шаблоны, разработанные юристами харьковской адвокатской компании «Кортис». Результатом работы является PDF-файл с текстом иска, который примет любой украинский суд.

Для сервиса разработан логотип, а также шаблоны главной и внутренних страниц. Сам сайт всё еще находится в стадии отладки:

https://pozovdosudu.com.ua/