Система формирования исков в суд онлайн (2016)

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Сервис PozovDoSudu позволяет создать иск в суд, используя ваши данные и специальные шаблоны, разработанные юристами харьковской адвокатской компании «Кортис». Результатом работы является PDF-файл с текстом иска, который примет любой украинский суд.
Для сервиса разработан логотип, а также шаблоны главной и внутренних страниц. Сам сайт всё еще находится в стадии отладки: