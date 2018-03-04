Служба UHAdvert — SEO и реклама в интернете (2017)

Подразделение UHAdvert является частью хостинговой компании UH.ua и предлагает услуги SEO, раскрутки и продвижения сайтов, рекламы в интернете и вот этого вот всего. Для проекта было отрисовано много чего:

логотип;

шаблоны страниц;

иконки;

инфографика;

иллюстрации.

Сайт всё еще допиливается напильником.