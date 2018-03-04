Служба UHAdvert — SEO и реклама в интернете (2017)

Добавлена
6 лет назад
126 просмотров
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Подразделение UHAdvert является частью хостинговой компании UH.ua и предлагает услуги SEO, раскрутки и продвижения сайтов, рекламы в интернете и вот этого вот всего. Для проекта было отрисовано много чего:

  • логотип;
  • шаблоны страниц;
  • иконки;
  • инфографика;
  • иллюстрации.
http://uhadvert.com.ua/

Сайт всё еще допиливается напильником.