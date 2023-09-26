Smart watch - веб-сайт для продажу смарт годинників

Дизайн сайтов
Добавлена
3 месяца назад
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Це веб-сайт для презентації та продажу смарт годинників, він допомагає клієнту закрити всі його питання про продукт та виконати покупку.
З аналізом конкурентів та дизайном цей проект був виконаний за два тижні.
Використовувалася програма Figma

https://www.behance.net/gallery/180892759/Website-to-sell-smart-watches