Smart watch - веб-сайт для продажу смарт годинників
Дизайн сайтов
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3 месяца назад
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Це веб-сайт для презентації та продажу смарт годинників, він допомагає клієнту закрити всі його питання про продукт та виконати покупку.
З аналізом конкурентів та дизайном цей проект був виконаний за два тижні.
Використовувалася програма Figma
https://www.behance.net/gallery/180892759/Website-to-sell-smart-watches