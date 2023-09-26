Smart watch - веб-сайт для продажу смарт годинників

Це веб-сайт для презентації та продажу смарт годинників, він допомагає клієнту закрити всі його питання про продукт та виконати покупку.

З аналізом конкурентів та дизайном цей проект був виконаний за два тижні.

Використовувалася програма Figma

https://www.behance.net/gallery/180892759/Website-to-sell-smart-watches